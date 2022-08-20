الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بٌعد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الأقمار الصناعية تم إطلاقها فى الساعة 1:37 صباحا (بتوقيت بكين)، ودخلت إلى المدار المخطط لها. وأشارت إلى أنها ستستخدم لإجراء تجارب علمية وإجراء مسوح للموارد البرية، وتقدير لحجم المنتجات الزراعية والوقاية وتخفيف الكوارث.

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