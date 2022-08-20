نصائح لهؤلاء الأشخاص.. توقعات الأبراج اليوم السبت 20 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

العذراء

لن يمكنك العثور على أشخاص داعمين ومقدرين لك مثل الأشخاص من حولك الآن، حافظ على هذه النعمة التى التى تمتلكها ولا تفرط فيها لأن ما قد يأتى بعدهم لن يكون جيدا على الإطلاق.

الجدى

يحاول بعض الأشخاص إيقاع ضرر كبير بك فى الأيام القليلة المقبلة لكنه سيكون من المستحيل تثريبا اكتشافهم لأنهم بعيدون عنك ولا تعرف الكثير عنهم، عليك فقط الحذر ومحاولة الحد من الأضرار المتوقعة.

الحوت

تصلك اليوم الكثير من الأخبار السيئة التى تجعل يومك من أسوأ ما يكون لكن الجيد فى الأمر أنك سوف تنسى كل ذلك فى أقرب فرصة بعد أن تكتشف أن الأمر لم يكن يستحق منك ذلك.

الدلو

انتظارك الطويل سوف يسفر عن نتيجة جيدة فى النهاية، لقد أنجزت ما عليك إنجازه بالفعل ولم تقصر فى شىء لذا لابد للنهاية أن تكون جيدة.

القوس

لن تمر عليك أوقات مثل التى مرت عليك فى الفترة السابقة لذا يجب أن تخفض من سقف توقعاتك الذى علا كثيرا هذهالفترة وأصبح يحتاج إلى معجزة حقيقية من أجل الوصول إليه.

العقرب

تأكد من أن أفكارك مناسبة بالفعل لما تريد عمله، بعض الأفكار تكون فى ظاهرها جيدة وفعالة، لكن عند النظر إليها بشكل عملى نكتشف أنها لم تكن كما تصورنا على الإطلاق.

الميزان

تشعر اليوم بحنين كبير إلى الماضى، لا بأس من استرجاع الذكريات فى بعض الأوقات، لكن لا يجب أن يغرق الإنسان نفسه إلى الماضى، ولا يفكر فيه فقط.

الأسد

لديك القليل من الوقت اليوم لاتخاذ العديد من القرارات الهامة المصيرية، تأكد من أنك تعمل عقلك بالفعل عندما تفكر فى هذه الأشياء.

السرطان

تحتاج إلى القليل من الانتظار حتى إتمام الأر، لا يمكنك الاستعجال فى هذه المرحلة، بعد كل ما تحقق، ليس فى يدك حقيقة إلا الانتظار.