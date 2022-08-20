سامسونج تستعد لوضع حجر الأساس لمجمع تكنولوجيا الرقائق المتطورة

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن الشركة العملاقة تخطط لاستثمار حوالي 20 تريليون وون 15.06 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028 في المجمع، الذي تبلغ مساحته 109 آلاف متر مربع داخل حرم "كيهيونج" الجامعى فى "يونج إين"، على بعد 50 كيلو مترا جنوب سول.
وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم المجمع في تعزيز ريادة "سامسونج" في مجالات البحث المتقدم فى قطاع الذاكرة ومنتجات أشباه الموصلات للأنظمة.
وبدورها، ذكرت سامسونج أنها تخطط من خلال المجمع الجديد لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والأجانب في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات.
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