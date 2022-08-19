أفضل طريقة لمعالجة عطل البلوتوث فى هواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - وهناك أسباب عديدة قد تؤدى لعطل فى عمل نظام بلوتوث بشكل صحيح عبر هواتف آيفون.

وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" عن الأسباب التى قد تؤدى لذلك وطريقة معالجتها.

لكن يجب أولا التأكد من تفعيل الخاصية، لأن بعض المستخدمين يخطئون فى تقدير عمل خاصية بلوتوث على هاتف آيفون بشكل تلقائى، وأثناء استخدامهم للخاصية يجب التأكد أولا من تفعيلها على الهاتف، وذلك عبر الدخول لتطبيق الإعدادات العام، وتفعيل الخاصية.

وعند تفعيل خاصية البلوتوث، عليك التأكد من أن الجهاز الذى ترغب فى التواصل معه أيضا تم تفعيل الخاصية به، ثم أكد على توصيل هاتفك به عن طريق اختيار الجهاز الذى ترغب فى الاتصال به من خلال قائمة الأجهزة داخل إعدادات بلوتوث، واختيار Connected.

يجب أيضا استباعد الأجهزة الأخرى، لأنها قد تشتت الجهاز أثناء استهداف الجهاز الذى ترغب فى التواصل معه، لذلك عليك بحذف الأجهزة الأخرى الظاهرة عبر الشبكة، لتتمكن من القيام بعملية توصيل صحيحة.

كما يجب عليك أيضا تحديث نظام iOS باستمرار، ليكون وفق آخر تحديث له عبر هاتف آيفون، حتى لا تظهر أى عقبات أثناء محاولة توصيله بأجهزة أخرى قد لا تتوافق مع التحديثات الأقدم.