سطو جماعى على متجر فى بـ أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال عملية السطو، تم سرقة هواتف محمولة من أنواع مختلفة، ووجبات خفيفة، حسبما أفادت العربية. وتكررت ظاهرة السطو المسلح فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الماضية بشكل كبير، برغم الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات. وغالبا ما تتعرض الأماكن التي تحتوى على سلع ثمينة للسطو، فقبل أيام تمت سرقة محل مجورهرات أمام المارة، بينما تكثف الشرطة من جهودها لضبط المتهمين.

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