مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر فى أبهى صوره بعد الترميم

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، التطوير الذى شهده مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، بعد الانتهاء من أعمال الترميم.



جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، التطوير الذى شهده مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأدى المصلون، صلاة الجمعة، اليوم بالمسجد، وأعربوا عن سعادتهم بروعة مشهده، مقدمين الشكر للجهات المسؤولة عن الصيانة.

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