دوت الخليج يرصد مراحل تصنيع الشمسيات بأقدم محل فى باب الخلق (صور)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، تفاصيل أقدم محل لتصنيع الشماسى فى باب الخلق يدويا. ويتم تصنيع الشمسية فى خلال ساعة، ويزيد الإقبال على الشراء فى فصل الصيف. ويقول "أحمد رمضان" صاحب المحل، إنه ورث المهنة عن والده، مشيرا إلى أن الإقبال يتزادي على الشمسيات مع ذهاب المواطنين إلى المصايف.

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