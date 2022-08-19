غضب واسع فى البندقية بسبب اثنين من راكبى الأمواج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وطالب النشطاء بضرورة القبض عليهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة، وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية فى سبيل ذلك. وتحظى المدينة بتراثها الشهير، ما دفع رئيس بلدية البندقية المعروفة بـ "فينيسا"، لويجى بروغنارو، لنشر تغريدة عبر تويتر طلب فيهما من الجمهور مساعدته لتحديد هوية المتزلجين. وقال فى تغريديته: "إليكم اثنين من الحمقى المتغطرسين الذين يسخرون من المدينة، أطلب من الجميع مساعدتنا فى التعرف عليهما لمعاقبتهما". المتزلجان تم تغريمهما 1500 دولار لكل منهما، لتسببهما فى عرقلة حركة الملاحة فى القناة، حسبما أفادت العربية.

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