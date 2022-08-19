الرقمنة والذكاء الاصطناعى فى جلسة حوارية بأبو ظبى.. نوفمبر

جدة - نرمين السيد - كشفت اللجنة العليا للكونجرس العالمى للإعلام، والذى سيعقد فى أبو ظبى فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، عن أجندة الدورة الأولى، والتى تشمل 30 جلسة حوارية يشارك فيها 40 متحدثا ومختصا عالميا بارزا.





ويقام معرض ومؤتمر الكونجرس العالمى للإعلام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبالشراكة بين أبوظبى الوطنية للمعارض "أدنيك" ووكالة أنباء الإمارات "وام"، لاستكشاف أحدث التطورات فى قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الفعالية توفر للعديد من المؤسسات الإعلامية منصة مميزة لمناقشة فرص التعاون والشراكات التى من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام، وضمان استدامته على المدى البعيد، ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومفيد.

ويعقد فى إطار الفعالية مؤتمر الكونجرس العالمى للإعلام، الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، تحت عنوان صياغة مستقبل قطاع الإعلام، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام يركز فيها على رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال توحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المتطورة، كما يوفر منصة فريدة تسلط الضوء على دور الإعلام فى الشرق الأوسط وتدفع بتطور القطاع من خلال الوصول إلى الجماهير العالمية ودعم تحقيق الرؤى المبتكرة وتأسيس علاقات التعاون.

ويستضيف المؤتمر فى دورته الأولى عددا من خبراء الإعلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفكار ووجهات نظر عصرية حول أبرز دراسات الحالة، كما يسلط الضوء على تسارع تطور قطاع الإعلام من خلال إقامة جلسات تتمحور حول مواضيع التواصل الرقمى والذكاء الاصطناعى والتقنيات المتقدمة وجوانب الابتكار فى القطاع، ويتولى تقديمها مجموعة من أبرز القادة فى مختلف المجالات، بمن فيهم صحفيون ومذيعون وجهات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى جهات حكومية وتنظيمية وشركات مختصة بالتكنولوجيا.

ويبحث اليوم الأول من المؤتمر فى "إمكانات قطاع الإعلام"، و"أولوية المستقبل.. هل توفر وسائل الإعلام الرقمية بيئة مثالية للاستثمارات المستقبلية؟"، و"الاستثمار فى الميتافيرس.. كيف تستفيد الشركات الإعلامية وما هو عائد الاستثمار المتوقع؟".

وتشمل قائمة موضوعات اليوم الثانى "تأثير مراكز الفكر والرأى على المحتوى الإعلامى"، و"دراسة مواقع التواصل الاجتماعى والتوجهات الاستهلاكية فى مختلف أنحاء المنطقة ودورها فى إحداث نقلة نوعية فى المشهد الإعلامى"، و"وسائل التواصل الاجتماعى.. مناقشة دور مقاطع الفيديو القصيرة فى تغيير ملامح قطاع الإعلام".

أما اليوم الأخير فيركز على "التنوع والشمولية فى العصر الرقمى.. المرأة فى قطاع الإعلام"، و"الجانب النفسى للمستهلكين.. أبرز التوجهات الحالية والمتوقعة للاستهلاك الإعلامى"، و"سد فجوة المهارات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها".

وقال محمد جلال الريسى، مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس اللجنة العليا للكونغرس العالمى للإعلام إن المؤتمر المصاحب للكونغرس العالمى للإعلام يقدم فرصا مميزة لجميع الحضور، لاسيما من يسعون للحصول على فهم أعمق حول توجهات مشهد الإعلام اليوم وآفاقه المستقبلية، كما يوفر منصة مثالية لتعزيز فرص التعاون فى مجالات الإعلام والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة من دخول سوق الإعلام، مما يدعم جهود التنمية المستدامة فى مختلف المجتمعات.

ويستضيف الكونجرس العالمى للإعلام منصة عالمية تتيح للمشترين والبائعين الاجتماع وتبادل الأفكار والتواصل ومزاولة الأعمال التجارية واستكشاف منتجات وحلول وتقنيات جديدة، بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة من قطاع الإعلام والإنتاج، مما يقدم فرصة مثالية للارتقاء بقطاع الإعلام فى المنطقة والعالم.