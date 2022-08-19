بالمايوه والبندانة.. هيفاء وهبى بإطلالة جذابة فى الساحل الشمالى (صور) 

جدة - نرمين السيد - واعتمدت هيفاء وهبى، إطلالة شبابية مميزة بعدما ظهرت ببندانة رأس بألوان متداخلة، مع الظهور بالمايوه داخل حمام السباحة، من أمام أحد الشواطئ يالساحل الشمالى، وتفاعل الجمهور مع إطلالتها ونالت الصور على إعجابهم.

يذكر أن هيفاء، أحيت منذ أيام حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، بحضور كامل العدد مع تواجد عدد من نجوم الفن والمجتمع منهم رامى وحيد ومصطفى كامل وحمو بيكا، وتألقت هيفاء بمجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها فى الحفل.

أغنية تيجى.. هيفاء وهبى تحقق رقما قياسيا على يوتيوب (فيديو)

وطرحت هيفاء وهبى، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "تيجى"، من كلمات الشاعر أحمد عبدالنبى، وألحان غريب، والكليب من إخراج سليم الترك.