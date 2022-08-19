أمريكا والمكسيك يتعاونان لمواجهة تهديدات الفضاء السيبرانى

جدة - نرمين السيد - عقدت مجموعة العمل الأمريكية المكسيكية المعنية بالقضايا الإلكترونية أول حوار ثنائى إلكترونى لها منذ إنشاء إطار الذكرى المئوية الثانية للولايات المتحدة والمكسيك للأمن والصحة العامة والمجتمعات الآمنة.





وأفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الهدف الرئيسى للاجتماع هو تعزيز التعاون الثنائى بشأن القضايا الإلكترونية، بما يتماشى مع الالتزام المشترك بين البلدين بإنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وآمن وموثوق وفضاء إلكترونى مستقر.

وأضاف البيان: "تؤكد الولايات المتحدة والمكسيك مجددا قابلية تطبيق القانون الدولى فى الفضاء الإلكترونى وستواصلان تعزيز الالتزام بإطار سلوك الدولة المسؤول، الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه، من أجل تعزيز الاستقرار والمساءلة فى الفضاء السيبرانى".

وتابع: "تلتزم الحكومتان بمواصلة تعزيز التعاون لبناء منطقة أكثر أمانا ومرونة وتوسيع التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة فى الفضاء السيبرانى، وستعزز هذه الجهود قدرة مجتمعات واقتصادات البلدين على الاستفادة من الفرص التى توفرها التقنيات الرقمية والمعلوماتية الجديدة".

ونوه البيان إلى أن الطرفين سيلتزمان بتعزيز آليات التنسيق الفنى للاهتمام والاستجابة للحوادث السيبرانية التى تؤثر على البنى التحتية للمعلومات المشتركة والوطنية، وزيادة التعاون الثنائى من أجل تبادل معلومات استخبارات التهديد السيبرانى، حسب الاقتضاء، مما يؤدى إلى التحقيق فى الجرائم الإلكترونية".

كما سيلتزمان بتعزيز التعاون بين وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، بما فى ذلك وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية وتحقيقات الأمن الداخلى، والنظراء المكسيكيين فى قضايا تشمل مشاركة المعلومات وإدارة الاستجابة للحوادث وبرامج الفدية وإنفاذ القانون والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحماية البنية التحتية الحيوية.

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واتفق الجانبان على التنسيق مع كندا لعقد اجتماع ثلاثى للخبراء السيبرانى فى عام 2022، بما يتفق مع الالتزامات التى تم التعهد بها فى قمة قادة أمريكا الشمالية لعام 2021.