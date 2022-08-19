أبل تعلن اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة فى أجهزتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت "أبل"، أنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".
وفى تحديث أمنى على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأميركية إن إحدى العيوب تعنى أن تطبيقا ضارا "قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.
ونصح خبراء الأمن الإلكترونى المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهى "آيفون 6 إس" والطرز الأحدث، وأجهزة "آيباد" الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام "مونتيري".
كما أن الثغرة قد يؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى "آيبود".
ويأتى التحذير لمستخدمى أجهزة "أبل" قبيل الموعد المنتظر فى سبتمبر المقبل لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذى يتوقع أن يحمل اسم "آيفون 14".
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