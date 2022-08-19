اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الجدى

تدور حولك الكثير من الأقاويل الفترة الأخيرة، تذكر أن الحفاظ على سمعتك وسط من حولك شيء حيوى جدا بالنسبة إليك، وتذكر أيضا أن فقدان هذه المعة سيعرضك لمتاعب كثيرة جدا لا يمكنك التعامل معها.

الحوت

لا ينقصك سوى القليل من الإصرار والرغبة فى إتمام الأمور، أنت تبدأ بشكل جيد، لكنك سرعان ما تفقد الرغبة والعزيمة على الاستمرار، وهذا يضيع الكثير من طاقتك ويجعلها طاقة مهدرة.

الدلو

لا تتم الأمور بالطريقة التى تتبعها، عليك أن تهدأ وتبحث عن الطريقة التى توصلك إلى هدفك دون التسبب فى أضرار لك أو لمن حولك.

القوس

المداومة أفضل بكثير من القيام بمجهودات كبيرة ثم الانقطاع عنها لفترات طويلة، تذكر أن قطرات المياه تنحت الصخر بالمداومة وليس بالقوة.

العذراء

تذكر أن تنتهى اليوم من الأمور التى أجلتها الفترة السابقة، لأن المزيد من التراكم سيجعلك غير قادر على إنجازى أى شىء حقا.

العقرب

تلعب الصدفة اليوم دورا كبيرا فى حياتك وتجهك إلى طريق سوف يغير الكثير من ملامح حياتك فى الفترة المقبلة، لكن ليس معروفا ما إذا كان التتغير إيجابيا أو سلبيا.

الميزان

لقد أتممت الكثير من الأشياء بشكل جيد فى الآونة الأخيرة، لكنك ما تزال تفتقد القيام باللمسة الأخيرة بصورة احترافية، تذكر أن اللمسة الأخيرة تحدد الشكل النهائى الذى ستصل إليه ما تقوم به.

الأسد

لديك اليوم فرصة جيدة جدا لإثبات ذلك أمام بعض الأضخاص الذين سوف تلتقى بهم للمرة الأولى، استغل هذه الفرصة جيدا لأنها قد لا تأتى مرة أخرى.

السرطان

ليس بيدك فى هذه المرحلة سوى الانتظار والأمل أن تنصلح الأمور فى تلقاء نفسها، لقد فات الوقت الذى كان بإمكانك فيه التدخل.