الأوقاف تقيم أمسية دينية كبرى لكبار المبتهلين من مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين بإنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيرى من مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها وأرضاها) بالقاهرة، فى إطار دور الوزارة الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.





وجرت الفعاليات بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وبدأت الأمسية بتلاوة مباركة لفضيلة الشيخ محمد على الطاروطي، ثم تلت التلاوة المباركة كلمة للأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار أكد فيها أن هذه ليلة طيبة مباركة من ليالى الدعوة الإسلامية ومن نشاط وزارة الأوقاف فى مصر، حيث تنقل هذه الروح الطيبة التى تعمر بها بيوت الله إلى ربوع مصر العامرة، بفضل النشاط المبارك الذى يقود دفته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال إنه بفضل الله (عز وجل) تنطلق الدعوة وتتسع وتمتد لتوقظ الإيمان فى قلوب الناس، وغرس حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى القلوب، فحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الأمور الواجبة وهو المدخل إلى حب الله(عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، فحب الله سبحانه يبدأ بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويكون هذا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله.

وأضاف لا شك أن هذه الابتهالات تجعل القلب فى حالة قرب من الله سبحانه، كما أن عودة دولة الابتهال الدينى نعمة من الله (عز وجل) كما سبق ورأينا فى مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه) كيف عادت دولة التلاوة فى مقرأة كبار وأعلام دولة التلاوة، وهذه وزارة الأوقاف وبفضل الأنشطة المتنوعة لها تسعى لمخاطبة كل أطياف المجتمع بدءًا من البرنامج الصيفى للطفل الذى يسعى لغرس قيم الإسلام السمحة وحماية الناشئة من مخاطر الأفكار المتطرفة، وكذلك إنشاء مجالس الإفتاء فهى تشكل ملتقى لمن يريد أن يعرف دينه المعرفة الصحيحة، بالإضافة إلى مقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة التى تعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله (عز وجل)، وبفضل الله سبحانه هذه الجهود متوالية وهى فى إزدياد وتطور وستظل مصر سباقة فى حفظ ثوابت الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى.

وشارك فى الابتهال الدينى وقام بإنشاد البردة كل من: الشيخ إبراهيم راشد، والشيخ محمود عوض الله، والشيخ بلال مختار، والشيخ أحمد البشتيلي، والشيخ شريف عبد المنعم خليف، والشيخ محمد الصعيدي، والشيخ أحمد أبو خطوة، والشيخ محمد الجزار، والأستاذ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية.

وفى سياق آخر واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمي، أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية تخرج المجموعة الثالثة والستين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى (ICDL) من مركز الحاسب الآلى بالأكاديمية بالسادس من أكتوبر، وعددهم (13) خريجًا، ليرتفع إجمالى خريجى المركز حتى الآن إلى (1003) خريجين.