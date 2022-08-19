دراسة حديثة: كوبان من العنب يوميا قد يمنحانك عمرا أطول

جدة - نرمين السيد - وفى ظل استمرار البعض على اعتماد النظام الغذائى عالى الدهون رغم التحذيرات، بحث العلماء عن طرق تقلل مخاطر هذا النظام الغذائى، لتكون كلمة السر فى تناول العنب حيث توصلت دراسة تم نشرها فى مجلة "Foods" إلى أن استهلاك العنب قد يكون له تأثير كبير على الصحة والوفيات خاصة عند إضافته إلى نظام غذائى عالى الدهون بحسب موقع " هيلث لاين".

ويعد مرض الكبد الدهنى هو أحد أكثر الأمراض خطورة، حيث يمكن أن يؤدى تطوره إلى الإصابة بتليف الكبد وصولا إلى الإصابة بسرطان الكبد، وكونه إحدى الأمراض الخطيرة فى تطوراتها ونتائجها فيسعى الكثيرون إلى تجنب أسباب الإصابة به والذى يعد الاعتماد على نظام غذائى عالى الدهون أحد أهم هذه الأسباب.

وتشير الدراسة إلى أن إضافة حوالى 2 كوب من العنب يوميا إلى نظام غذائى عالى الدهون، قد يكون له تأثير إيجابى على الصحة والعمر، حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ويزيد من طول العمر.

كما يعزز العنب من وظيفة ميكروبيوم الأمعاء الصحى الذى يحقق فوائد للصحة العامة والرفاهية ويؤثر على عمل الأعضاء الحيوية بما فى ذلك الدماغ وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التى يحققها العنب إلا أن استهلاكه لا يعد علاج لجميع عادات الأكل السيئة ولا يعوض الآثار العامة لاستهلاك نظام غذائى عالى الدهون على المدى الطويل.