جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "وابيتا إنفو" التقنى المعنى بأحدث إصدارات التطبيق الشهير أن WhatsApp يعمل أيضًا على حظر لقطة الشاشة لعرض الصور ومقاطع الفيديو، وذلك لطرحها فى تحديث مستقبلى لنظام تشغيل أندرويد. يُعد حظر لقطة الشاشة تقنية لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور ومقاطع الفيديو التى تعرض لمرة واحدة فقط. كانت الميزة قيد التطوير على WhatsApp beta لنظام تشغيل آى أو إس iOS.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق واتس آب يختبر ميزة حظر لقطة الشاشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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