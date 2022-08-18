لشعورها بالحرج.. صينية تستقيل لعدم حضور زملائها حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - وتنتظر الفتيات يوم حفل زفافهن لمشاركة المقربين تفاصيل يومها، والاستمتاع بأجوائه وسط محبيها.
وعند دعوة أصدقائها بالعمل الذين يبلغون 70 زميلا وزميلة، تفاجأت بعدم حضورهم وأنه لم يحضر سوى شخص واحد.
وشعرت الفتاة بخيبة الأمل وقت اختفاء زملائها من العمل عن حضور زفافها، لذا قررت الاستقالة من وظيقتها.
وقالت: "قدمت هدايا تذكارية لثلث زملائى فى المكتب، وكنت قلقة من دعوة القليل منهم فقط، حتى لا ينزعجون، لذلك دعوت جميع زملائى السبعين".
وقامت بتوزيع دعوة الزفاف قبل الموعد بشهرين، ولكن لم يأت سوى فتاة متدربة تعمل معها، وأُجبرت على التخلص من طعام يكفى لـ 6 طاولات، لذا شعرت بالحرج أمام أهلها لعدم مشاركتهم معها.
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