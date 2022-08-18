خطوات مهمة لـ فنجان قهوة «مظبوط»

جدة - نرمين السيد - القهوة عادة يومية

ويعتبر تناول القهوة من العادات اليومية للكثير ويستعين الأفراد بها لاستعادة نشاطهم فى بداية يومهم بالإضافة إلى تحسين مزاجهم على فترات اليوم والاستمتاع بمزيد من اليقظة.

أنواع القهوة

وظهر مؤخرا العديد من أنواع القهوة ذات المذاق الشهى والمختلف لدى الكثير، منها اللاتيه والاسبرسو والقهوة الفرنسية وغيرها من الأنواع، بالإضافة إلى الطريقة التقليدية المعتادة.

وتحتاج القهوة عند تحضيرها إلى عدد من الخطوات التى تجعلها مجهزة بصورة ممتازة وشهية.

أسرار تحضير القهوة

وعند تحضير القهوة، يجب الاستعانة بالماء (من الفلتر أو مياه معدنية) لكونها أهم العوامل التى تضفى طعما لذيذا ومميزا.

ولا يفضل عدم التسرع عند تحضير القهوة، لكونه العامل الرئيسى الذى يحقق أفضل مذاق لدى متناوليه، ثم وضعها على نار هادئة، كما يجب أن تكون الكنكة ذات رقبة ضيقة.

وقال البعض إنه من الممكن إضافة 3 حبات من الملح فى القهوة وأيضا القليل جدا من الزنجبيل لإضفاء طعم مميز ورائع لها.

ويستعين عدد من الأفراد بالسكر البنى لكونه أفضل الأنواع وأقل ضررا بالصحة.

أسرار القهوة

ومن أسرار القهوة، عدم تركها تغلى كثيرا فبمجرد صعود الرغوة لأعلى يجب تحريكها مباشرة وإعادة العملية 3 مرات.

وليس ذلك فقط، بل يفضل ترك القهوة تختمر قليلا قبل سكبها فى الفنجان لمدة تصل إلى 20 ثانية.