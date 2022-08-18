سعر وألوان هاتف إنفينيكس الجديد «Hot 12»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Infinix Hot 12" بشاشة يبلغ قياسها 6.82 بوصة وبجودة عرض HD +. ويتمتع الهاتف بتصميم أنيق ذات ظهر خلفى مزدوج اللون، ويحتوى الجزء العلوى على خطوط عمودية. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجا بايت مع دعم ذاكرة الوصول العشوائى الافتراضية بسعة 3 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجا. ويضم الهاتف بطارية عملاقة كبيرة بسعة 6000 مللى أمبير، ويدعم الشحن بقوة 18 وات. وتطرح شركة "إنفينكس" هاتفها الجديد بسعر 9500 روبية هندية أى حوالى 2300 جنيه مصرى بـ 7 درجات منها البنفسجى وفيروز سماوى وأزرق وأسود.

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