بدلا من الزحف.. جهاز آلى يساعد الثعابين والأفاعى فى المشى

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو الجهاز الآلى الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذى اخترق قانون الطبيعة منذ ملايين السنين حتى الآن.
واعتمد المهندس فى تصنيع الجهاز الآلى الجديد على ابتكار أقدام صناعية للثعبان، حيث زوده بـ 4 أرجل آلية حتى يتمكن من المشى.
ويحتوى الجهاز على أرجل صناعية وأنبوب مجوف يسمح لهم بالدخول والخروج بحرية، كما يتم توصيل الأرجل بوحدات الماكينة التى يتم التحكم فيها عن بعد من خلال جهاز الكمبيوتر.
وبالفعل قام بتركيب الجهاز للثعبان حتى يتمكن من المشى، ونجحت التجربة بالفعل، وعلق المهندس: "أشعر بالسوء تجاه الثعابين، لقد فقدوا أرجلهم ولا أحد حتى يحاول العثور عليها".
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