لمستخدمى «تيك توك».. فلتر جديد يحول الكلمات لصور إبداعية

جدة - نرمين السيد - الصور الإبداعية

وأضاف تيك توك فلترا يساعد المستخدمين فى تحويل النصوص إلى صور إبداعية من خلال تقنيات الذكاء الصناعى.

ويمنح الفلتر المشاهدين حالة من المتعة عند توليد الصور الإبداعية من خلال بضع كلمات، والتى تتشابه مع تقنيات تحويل النصوص اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعى "DALL-E 2" التى طرحتها شركة جوجل.

كيفية الاستفادة من الفلتر

ويجب النقر على المؤثرات من واجهة الكاميرا التى بجوار زر التسجيل أو التقاط فيديو أو صورة، والضغط بعدها على أيقونة العدسة للبحث عن المؤثرات.

ونحتاج بعدها إلى كتابة "AI Greenscreen" حتى يظهر فلتر تحويل النص صور اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعى.

ويجب الضغط على الفلتر حتى يظهر مربع نصى، ويجب على المستخدم كتابة بعض الكلمات أو جملة قصيرة ثم الضغط على "Create" حتى تظهر الصورة فى خلفية الفيديو.