واتساب يزف بشرى للمستخدمين بشأن الرسائل المحذوفة

جدة - نرمين السيد - وقالت تقارير إن "واتساب" يعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل المحذوفة، حيث تم رصد الميزة فى تحديث "أندرويد" التجريبى الأخير للتطبيق "واتساب".

لذلك، على سبيل المثال، إذا حذفت عن طريق الخطأ الرسالة التى أرسلتها إلى شخص ما، فيمكنك استرداد الرسالة، وهو ما لا يسمح به الإعداد الحالى للمستخدمين.

زوفقًا لبوابة معلومات "واتساب" "Wabetainfo"، سيوفر التطبيق المملوك لشركة "ميتا" زر التراجع للمستخدمين عندما يقومون بحذف رسالة عن طريق الخطأ بعد إرسالها.

يظهر شريط "Snackbar" عندما يتم الكشف عن محاولة حذف رسالة لك: فى هذه الحالة، لديك بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة إذا كنت تريد سابقًا حذفها للجميع".

واتساب

لذلك فور الضغط على خيار "الحذف من أجلى"، سيظهر زر التراجع، ويمكنك النقر فوق ذلك لتصحيح الإجراء إذا كنت ترغب فى ذلك.

فى الوقت الحالى، تم توفير الميزة لمختبرى الإصدارات التجريبية المحددين فقط، بما يعنى أنه سيتعين عليك تثبيت آخر تحديث تجريبى من متجر "جوجل بلاى"، لذا تأكد من تحديث إصدار "واتساب" الخاص بك.

إذا لم يظهر شريط "Snackbar" عند استخدام "الحذف من أجلى" على الرغم من تثبيت أحدث إصدار تجريبى، فهذا يعنى أن حساب "واتساب" الخاص بك لا يزال غير مؤهل للحصول على الميزة.

لا تقلق لأن "واتساب" سيتيح الميزة لمزيد من مستخدمى الإصدار التجريبى فى الأيام المقبلة.

فى ملاحظة ذات صلة، يعمل "واتساب" على ميزة أخرى تتيح للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم عن مستخدمين غير معروفين.

الرسائل المحذوفة على واتساب

تم دعم الميزة لأول مرة بواسطة "Wabetainfo"، وهو موقع ويب يتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بتطبيق المراسلة.

ومن المقرر أن يطلق "واتساب" إصدارًا تجريبيًا 2.22.17.23 ولن يتمكن سوى مختبرى الإصدار التجريبى من الوصول إلى الميزة.

يقوم "واتساب" حاليًا باختبار الميزة على "أندرويد" فقط، وقد يحصل مختبرو الإصدار التجريبى من "iOS" على الميزة فى المستقبل.