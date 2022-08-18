روبوت يستطيع اكتشاف السعادة ويساعدك عندما تحزن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة Xiaomi عن أول روبوت بشرى لها، وهو روبوت بقيمة 104000 دولار واسمه CyberOne، ويتمتع الروبوت الجديد بأذرع وأرجل تسمح له بالمشى تمامًا مثل الإنسان الحقيقى، فى حين أن Android مزود بتقنية AI التى تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.





وجاء الكشف عنها قبل شهر واحد فقط من الإطلاق المرتقب لروبوت تسلا، أوبتيموس.

وتم الكشف عن CyberOne على خشبة المسرح خلال حدث Xiaomi فى بكين الأسبوع الماضى، وأوضح لى جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة Xiaomi أنه وجود الذكاء الاصطناعى فى جوهرة وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافًا لإمكانيات النظام البيئى التكنولوجى المستقبلى لشركة Xiaomi واختراق جديد للشركة.

ويبلغ ارتفاع الروبوت 9.5 بوصات أى 177 سنتيمتر، ويزن 114 رطلًا أى 52 كيلوجرام، وذراعه طوله 168 سنتيمتر بحسب "العربية".

وأشارت الشركة المنتجة للروبوت إلى أنه يدعم ما يصل إلى 21 درجة من الحرية فى الحركة ويحقق سرعة استجابة فى الوقت الفعلى تبلغ 0.5 مللى ثانية درجة من حرية الحركة، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل.

وزود CyberOne بخوارزمية تفاعل AI تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثى الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.

ويمكن للروبوت التعرف على 85 صوتصا بيئيًا مختلفًا و45 شعورًا بشريًا، كما أنه قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم فى اوقات الحزن.