ملابس العمل.. ماذا ترتدى لتحافظ على برودة جسمك فى الصيف؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يستطيع الأشخاص الحفاظ على برودة جسدهم فى الصيف خاصة فى العمل من خلال ارتداء ملابس معينة مصنوعة من بعض الأقمشة بمواصفات محددة لتساعدهم فى تقليل الشعور بالحر، بحسب ما ذكرته صحيفة "صحيفة إكسبريس" البريطانية.







مواصفات الملابس للحفاظ على برودة الجسم أولًا: ارتداء ملابس داخلية لمنع التعرق ثانيًا: تجنب الطبقات الثقيلة مثل الجوارب والبلوزات ثالثًا: تجنب الملابس الداكنة وخاصة السوداء رابعًا: إضافة ملابس فاتحة لعكس أشعة الشمس خامسًا: ارتداء ملابس رياضية قدر الإمكان سادسًا: ارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل الكتان والقطن

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