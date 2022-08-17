«أرتميس 1».. ناسا جاهزة لإطلاق صاروخ عملاق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير للشبكة، اختبر مهندسو مركز كينيدى للفضاء هذا الصاروخ لأشهر قبل أن ينطلق من أجل مهمته القمرية المخطط لها فى أواخر أغسطس، لكن بدء التشغيل إلى منصة الإطلاق بدأ الليلة الماضية.
وتخطط ناسا لإجراء عملية الإطلاق فى 29 أغسطس الجارى إذا سار كل شىء حسبما هو مخطط له، ومن الصعب معرفة ما هو أكثر إثارة للإعجاب هنا، الصاروخ نفسه أو الزاحف الذى أوصل الصاروخ إلى منصة الإطلاق، إذ تم بناء هذه المركبات الزاحفة فى الستينيات، وهى مصممة لحمل صاروخ Saturn V إلى منصة الإطلاق لبرنامج أبولو.
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