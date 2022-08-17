بسبب الجفاف فى أوروبا.. ظهور قرية فى «ويلز» كانت غارقة تحت الماء (صور)

جدة - نرمين السيد - تبخرت بحيرة فيرنى فى بريطانيا بسبب الجفاف والارتفاع الكبير وغير المسبوق فى درجات الحرارة ، والبحيرة عبارة عن خزان فى منطقة "بويز بويلز"، وكشفت عن آثار قرية "لانودين" القديمة.





وظهرت بقايا القرية آخر مرة خلال فترة الجفاف التى ضربت المنطقة عام 1976.

ويذكر أن درجات الحرارة المرتفعة هيمنت منذ أسابيع فى أنحاء بريطانيا، حيث حطمت الأرقام القياسية، وأصبحت بحيرة "فيرنى" إحدى العديد من الأنهار والخزانات التى تقلصت مياهها.

وشهدت ويلز حرارة قياسية فى 18 يوليو فى مقاطعة "فلينتشاير" الشمالية الشرقية، حيث وصلت إلى 37.1 درجة مئوية على بعد حوالى 72 كيلومترًا من بحيرة فيرنى، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية فى بريطانيا.

وبدأت أجزاء القرية فى الظهور قبل أسبوع، وكان أكثر شىء مدهش هو الجسر على الطريق الذى يمر فوق الجدول بالقرية، بحسب "CNN عربى".

وأوضح المصور الذى التقط الصور للبحيرة، أنه بعد 140 عامًا يمكن رؤيتها مرة أخرى، وهى تبدو كما كانت فى ذلك الوقت تقريبًا، لافتًا إلى أن اعمدة البوابات لا تزال فى مكانها إلى جانب أجزاء من المنازل، وأسوار القرية.

وكانت بحيرة فيرنى أكبر خزان اصطناعى فى أوروبا عند اكتمال بنائه عام 1891، بعد 10 أعوام على الشروع بتنفيذه وذلك لتزويد مدينة ليفربول شمال إنجلترا بالمياه العذبة.

وعند إغلاق وادى نهر "فيرنى" لبناء سد لتقييد تدفق النهر، تم نقل قرية "لانودين"، ضمنً مقبرة الكنيسة، قبل غرق القرية السابقة.