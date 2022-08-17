واتساب: لن تحتاج لهاتفك بعد الآن للدخول على التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب فى تحديث نشره على موقعه الرسمى إلى أن النسخة الجديدة الخاصة بأجهزة الحاسب الآلى أصبحت متاحة للجميع.

وأوضح واتساب إن مستخدميه فى السابق كانوا يحتاجون لوجود الهاتف بجانبهم لكى يجروا عملية ربط مع الكمبيوتر، كى يتمكنوا من استخدام نسخة "سطح المكتب" من التطبيق، لكن هذا الأمر لم يعد مطلوبًا الآن.

وأضاف التطبيق أنه يسعى دائمًا من أجل جعل تجربة التطبيق على الحواسيب أفضل، وفى السياق جرى تطوير نسخة من التطبيق خاصة لأجهزة الحاسب التى تعمل بنظامى "ويندوز" و"ماك".

ومن مزايا هذه الخطوة زيادة السرعة والموثوقية فى التطبيق، وتوفير نسخة متلائمة مع نظم التشغيل فى الحاسوب، والاستمرار فى تلقى التنبيهات والرسائل حتى عندما لا يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.

ووضع واتساب رابطًا لتحميل نسخة التطبيق أجهزة الحاسب التى تعمل بالنظامين، لافتًا إلى أن الخطوات اللازمة لذلك.

وتقول الصفحة التعريفية للتطبيق على متجر "مايكروسوفت" إن واتساب مملوكة لشركة "ميتا"، وهو مجانى 100%، ويستخدمه مليارا إنسان فى 180 بلدًا حول العالم.