للمرة الأولى فى التاريخ.. علماء يخططون لإحياء نمر انقرض منذ عدة عقود

جدة - نرمين السيد - ونفق آخر نمر تسمانى فى ثلاثينات القرن الماضى، وأوضح الفريق الذى يقف وراء المشروع أنه يمكن إعادة الحيوان باستخدام الخلايا الجذعية وتكنولوجيا تعديل الجينات.

ويأملون فى إعادة إحياء أول نمر تسمانى فى غضون 10 سنوات، لكن يشكك خبراء آخرون فى أن إعادة الحيوانات من الانقراض هو مجرد خيال علمى.

ويخطط العلماء لأخذ الخلايا الجذعية من حيوان حى له حمض نووى مما ثل، ثم استخدام تقنية الجينات لإعادة الأنواع المنقرضة أو إيجاد حيوان قريب للغاية منها، وربما يمثل ذلك فى حال نجاحه إنجازًا رائعًا للباحثين.

وأشار البروفيسور أندروباسك، الذى يشرف على البحث وهو من جامعة ملبورن، أعتقد الآن أنه فى غضون 10 سنوات سيكون بإمكاننا الحصول على أول نمر تسمانى رضيع على قيد الحياة، منذ انقراضه قبل قرن من الزمان، وفقًا لما ذكرته "BBC عربى".

وانخفض عدد النمور التسمانية عندما وصل البشر إلى أستراليا منذ عشرات الآلاف من السنين، ومرة أخرى عندما ظهر الدنجو، وهو نوع من الكلاب البرية، وبعد ذلك أصبحت هذه النمور تتجول فقط فى جزيرة تسمانيا وتم اصطيادها فى النهاية حتى الانقراض، ونفق آخر نمر تسمانى فى حديقة حيوان هوبارت عام 1936 عامًا.

وإذا نجح العلماء فى إعادة إحياء هذا الحيوان فستكون هذه أول مرة يعاد فيها حيوان من الانقراض فى التاريخ، لكن العديد من الخبراء يشككون فى النتيجة النهائية.

ولفت البروفيسور المساعد، جيريمى أوستن، من المركز الأسترالى للحمض النووى القديم، إلى أن إلغاء الانقراض هو علم خيالى، مضيفًا أن المشروع يتعلق أكثر باهتمام وسائل الإعلام بالعلماء وليس حول القيام فعلًا بعلوم جادة، بحسب صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد".