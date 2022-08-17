هواوى تستعد لطرح سلسلة «Mate 50»

جدة - نرمين السيد - وكشفت شركة هواوى عن استعدادها لطرح إصدار Pro وMate 50e، بجانب Mate 50 RS. وتدعم سلسلة "Mate 50" تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، والاتصال بشبكات 4G، ويتمتع بمعالج Snapdragon 888. كما يأتى هاتف "Mate 50 Pro" بعدد من المميزات الجديدة التى منها التصميم المنحنى ونظام التعرف على الوجه البيومترى.

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