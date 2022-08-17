سمكة قرش تهاجم طفلا فى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - ذهبت عائلة للاستمتاع بأجواء الصيف على متن أحد القوارب، وقرر طفل يدعى جيمسون ريدر جونيور الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية.
وأثناء الاستمتاع بمناظر الشعاب المرجانية، ظهرت سمكة قرش وبدأت فى مهاجمته وحاول الهرب منها.
لم يتمكن الهروب حتى هاجمته سمكة القرش فى ساقه، وبأعجوبة وجد الطفل عصا عائمة فوق سطح المياه واستعان بها، ثم أنقذه أفراد أسرته بعدما ثبتوا مرقأة على ساقه، وفقا لـ "البيان".
وتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات ميامى لتلقى العلاج، ولكن قرر الطاقم الطبى بتر الجزء الموجود أسفل ركبته.
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