الكلب الآلى.. روبوت جديد للحروب المستقبلية

جدة - نرمين السيد - الكلب الآلى

وكشف فيديو متداول للكلب الآلى، عن قدرته فى حمل الأسلحة وجاء مسلحا بقاذفة قنابل، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتم تصميم الكلب للعمل فى سيناريوهات عسكرية أو مدنية، وهو مخصص لمطاردة الدبابات والقضاء عليها، وجاء فى الفيديو ملثما بقماشة سوداء حتى يثير خوف مشاهديه.

عقبات تواجه الكلب الآلى

وأعلن مصممو الكلب عدم قدرته على اجتياز التضاريس الرطبة أو الأوحال، وأضافوا أنه لا يحتوى على ما يكفى من الماء أو الحماية، كما أنه لا يستطيع التعامل مع الأرض الوعرة، ولكنه يتمكن من المشى فى الطقس المشمس.

ولفتوا أنه يتم استخدامه للتنقل عبر المناطق التى مزقتها الحرب لتوصيل الأدوية ومسح المناطق المحيطة، بالإضافة لقدرتها على نقل الأسلحة وإطلاق النار.

الأوزان التى يحملها

وأشارت الصحيفة إلى أن حمل قاذفة "RPG-26" التى جاءت على ظهر الكلب تصل بوزن 10 أرطال.

وبدأ الأفراد التفكير فى الاستفادة من الكلب الآلى لمرافقتهم مثل أى حيوان أليف، بالإضافة إلى الاستعانة به كمساعد منزلى.