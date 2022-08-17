اختراق تطبيق سيجنال وتحذير للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق أن محاولات الاختراق والهجوم الذى تعرض له خلال الشهر الجارى، تحدث لأول مرة منذ إطلاقه.

وحذر "Signal" مستخدميه من احتمالية الكشف عن حساباتهم بعد سرقة أرقام هواتفهم أو رموز التحقق، وفقا لموقع "theverge".

وأوضحت الشركة أن المهاجمين تمكنوا من الوصول لأرقام الهواتف ورموز التحقق عبر الرسائل القصيرة لعدد من المستخدمين يزيد عن 1900 مستخدم، وذلك بعد الاختراق الذى تعرضت له أنظمة شركة Twilio الأمريكية.

وأضافت أنهم بالتالى يتم السماح لهم بإرسال أو استقبال الرسائل عبر حسابات الأشخاص الذين قاموا بسرقتها، كما يمكن للمهاجم إعادة تسجيل أرقامهم على جهاز آخر.

وكشف التطبيق أنه إذا لم يستعين المستخدمين بإعداد "Signal's Registration Lock" الذى يتطلب رقم التعريف الشخصى الخاص بهم لإضافة جهاز جديد، يسهل ذلك من إعادة تسجيل دخول المهاجم للحسابات بسهولة.