بعد إذاعة صباحك ومطرحك.. المغردون: الحلقة عظمة أوى

جدة - نرمين السيد - وتصدر هاشتاج "عالم صباحك ومطرحك" تريند تويتر، مع بداية إذاعة حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس.
وروج يونس لحلقة اليوم عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "صباحكم كله خير.. ربنا يفرح قلوبكم ويحقق لكم كل ما تتمنوه .. اسمعوا صباحك ومطرحك على الراديو 9090 من 7-9 صباحا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، ونشروا تغريدات عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، وقالوا: "دمت وطابت أوقاتك ودايما أجمل بداية لليوم حرفيا مابتكملش من غيرك ومن غير صباحك ومطرحك اللى يظبط المود ف شكراً جدا ليك"، "المكالمات والحلقة كلها وهم"، "تسلم يا غالى على الحلقة العظمة أوى دى والضحك اللى طالع من القلب".
قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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