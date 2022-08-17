سيدة أمريكية تشهد ولادة حفيدها الـ 100

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، ستحتفل مارجريت كولر، البالغة من العمر 99 عامًا، بعيد ميلادها المائة فى غضون شهرين فقط.

وتمكنت مارجريت فى وقت سابق من هذا الشهر من أن تشهد ميلاد حفيدها رقم 100، كولر ويليام، على اسم زوجها الراحل.

وقالت "كولر" لشبكة إن بى سى فيلادلفيا: "أنا أفكر فقط كم أنا محظوظة ''، حيث كانت تحمل أحدث إضافة للعائلة - والتى تضم أيضًا 11 ابنًا و56 حفيدًا.

ومن المفارقات أن كل هذه العائلة لم تكن ستأتى إلى هذا العالم حيث تقدمت مارجريت بطلب لتكون راهبة فى الدير المحلى عندما كانت صغيرة فى المدرسة الثانوية.

ولكن بحلول أوائل الأربعينيات من القرن الماضى، قابلت زوجها ويليام كولر، من مانيانك، الذى قالت إنه أقنعها بأن تتراجع عن هذه الخطوة وتزوجها.

ورحب الزوجان بطفلهما الأول بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اكتشفت مارجريت أن لديها رغبة فى أن يكون لها عائلة كبيرة.

وقالت: "أردت أن يكون لدى عائلة كبيرة.. أعتقد أنه من الصعب أن يكون لدى طفل وحيد"، مضيفة: "اعتقدت أننى أريد 12، لكن بعد بعد ذلك، لم أكن متأكدة من أننى أريد هذا العدد الكبير".

وبدلاً من ذلك، استقرت "كولر" على 11 طفلاً ولدوا على مدار ما يقرب من 20 عامًا، وبدورهم أنجبوا لها 56 من أحفادها الذين أصبحوا الآن آباء 100 من أبناء.

ومنذ ذلك الحين، أرجعت الفضل إلى تلك العائلة الكبيرة فى الحفاظ على نشاطها، وجعلها تشعر بالسعادة فى كل عطلة حتى بعد وفاة زوجها فى عام 2008.