فريق عمل كويتى يطور برنامج تقصٍ وبائى لـ متحورات كورونا

وأوضحت الجامعة فى بيان مساء اليوم الثلاثاء أن البرنامج الذى صممه مركز العلوم الطبية يقوم على الخوارزميات الحاسوبية البيولوجية لجوائح الأمراض المعدية المستجدة والتى تعد خط الدفاع الأول للتصدى لها على المستوى المحلى والإقليمى بما يدعم وبشكل دقيق عملية اتخاذ القرارات فيما يخص الصحة العامة.
ونقل البيان عن الأكاديمى بقسم الأوبئة والإحصاء الحيوى بكلية الصحة العامة الدكتور محمد الخميس قوله إن البرنامج الذى تم نشره فى المجلة العلمية المرموقة "Virus Evolution" أكد أهمية تفعيل البرامج المشتركة لتوحيد الجهود بين دول الخليج فى التقصى الوبائى الجينى على المستوى الإقليمى بما يجعله أكثر فعالية ودقة فى التنبؤ بالمتحورات المستجدة.
وأضاف الخميس أن خارطة طريق برنامج العمل أثبتت وبشكل علمى فعالية جهود دول الخليج فى التصدى لمتحورات كورونا عبر التطبيق الفعال للاجراءات الاحترازية وسرعة تغطية حملة التطعيم على المستوى الإقليمى والتى ساعدت بدورها فى إسراع عملية انحسار انتشارها.
وضم الفريق البحثى كلا من الدكتور سلمان الصباح من كلية الطب والدكتور محمد خاجة من معهد الكويت للأبحاث العلمية والدكتور محمد الغنيم من وزارة الصحة والدكتور نيكولاس فاونتين من جامعة تاسمينيا بأستراليا وذلك بتمويل جزئى من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى.
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