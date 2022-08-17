7 نصائح عاجلة لـ الوقاية من مخاطر أجهزة التكييف

جدة - نرمين السيد - ولذا فمن الواجب أخذ الحذر بشدة، من خطورة أجهزة التكييف، حيث من الممكن أن يحدث لها انفجار يؤدى إلى نشوب حرائق، لا قدر الله، لا تحمد عقباها، وربما تؤدى للأسف، إلى حدوث الإصابات البشرية، وربما الوفيات.

وفى هذا الصدد ذكر موقعا "abcnews" و"hunker، عدة نصائح مهمة للغاية من شأنها الوقاية من خطورة أجهزة التكييف.

نصائح للوقاية من خطورة التكييف

تجنب تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة جدا

التأكد من سلامة جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف وعلى رأسها الفرمنجنات.

الصيانة الدورية لـ أجهزة التكيف قبل تشغيلها

كيفية الوقاية من خطورة أجهزة التكييف

يفضل عدم خفض درجات حرارة أجهزة التكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر

الجسم بالتغير الذى من الممكن أن يحدث فجأة فى درجات الحرارة.

يجب تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم، والتى تقوم بدورها

بقتل الميكروبات.

صيانة واستبدال أى قطع من أجهزة التكييف تحتاج إلى استبدال.

6 أسباب تؤدى إلى انفجار التكييف

وعلى صعيد متصل، فهناك عدة أسباب عديدة من الممكن أن تؤدى إلى انفجار أجهزة التكييف فى أى وقت ومن ثم اشتعال الحرائق فى الوحدات السكنية أو غيرها من المحلات أو الشركات أو غيرها.

ولذا، يجب الانتباه إلى تلك الأسباب التى تؤدى إلى انفجار التكييف جيدا والعمل على تفاديها منعا لحدوث حرائق لا قدر الله، من الممكن أن تؤدى إلى الإصابة أو ربما أن يفقد أحد حياته.

وفى هذا الصدد، هناك عدة أسباب ذكرها خبراء التكييف فى العالم لانفجار تلك الأجهزة، وذكرها موقعا abcnews وhunker، وهى:

أسباب انفجار أجهزة التكييف

إهمال إجراء الصيانة لـ التكييف بشكل دورى ومستمر كل شهر

اتصال جهاز المكيف بمصدر كهربائى غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

عدم تنظيف جهاز التكييف كل أسبوعين، ما يؤدى إلى تراكم الملوثات والتى بدورها تكون سببا من أسباب الانفجار.

أسباب انفجار أجهزة التكييف

تسريب مركب التبريد leakage، ونسيان البعض فصل التيار الكهربائى عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائى.

من الممكن أن يتعرض السلك الانصهارى داخل أجهزة التكييف للاحتراق، بسبب التحميل الزائدما يؤدى فى النهاية إلى الانفجار.

طول مدة تشغيل التكييف أيضا، تزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز، أو تعرضه إلى عطل ميكانيكى يؤدى فى النهاية إلى نشوب حريق.