نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية.. توقعات الأبراج الأربعاء 17 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

تعامل بذكاء وود مع الأشخاص المحيطين فى العمل، وحدد ما تريده بالضبط من شريك حياتك المستقبلى لتبنى علاقة ناجحة.

الثور

استغل الفرص المتاحة أمامك حتى تحقق أهدافك، وتحكم فى أعصابك ولا تنفعل عن التحدث مع شريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة.

الجوزاء

اتخذ القرار الذى يساعدك على التقدم فى العمل وتحلى بالشجاعة، واترك من تركك وابحث عن شريك حياة يبادلك نفس الحب والمشاعر.

السرطان

تقبل التغير إذا كان فى صالحك ولا تتردد، وخذ خطوة إيجابية تجاه الشخص الذى يحاول التقرب منك.

الأسد

ركز فى عملك ولا تشتت ذهنك بأمور غير هامة، وفاجىء شريك حياتك وكن رومانسيًا معه.

العذراء

اصبر وانجز مهامك ولا تسمح للمشكلات الصغيرة بإعاقة عملك، وكن واضحًا فى حياتك العاطفية حتى يهدأ ذهنك ويرتاح قلبك.

العقرب

وزان بين دخلك ونفقاتك، واصطحب شريك حياتك فى رحلة تنزه لكسر الروتين فى العلاقة.

الميزان

حاول إنهاء المشكلات قبل أن تتفاقم وتؤثر على عملك، وقدم الهدايا لشريك حياتك لتُدخل السعادة على قلبه وتتحسن العلاقة.

الجدى

التزم بالخطط التى وضعتها لتحسن وضعك فى عملك، وخصص وقتًا للتحدث مع شريك حياتك وإيجاد حل للمشكلات.

القوس

جدد خطتك لتتفوق فى عملك، وانصت لشريك حياتك ولا تحاول إثارة المشكلات معه.

الحوت

ادرس قراراتك جيدًا قبل أن تتخذها، وتقرب أكثر من شريك حياتك وتحدث معه وقدم له الدعم.

الدلو

تحكم فى أعصابك ولا تنفعل وابحث عن أفكار جديدة لتكون مميزًا فى عملك، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك وتشعر معه بالسعادة.