السيارات الكهربائية ذاتية القيادة تتسبب فى كوارث بألمانيا

وقال المتحدث باسم شرطة قرية "ريوتلجن" وفقًا لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء إن سيارة كهربائية من طراز "بى إم دبليو" على متنها خمسة أشخاص انحرفت عن مسارها المخصص نحو الطريق المعاكس ما أدى إلى سلسلة من حوادث التصادم مساء أمس.
وتابع أن عددًا من مروحيات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقى العلاج، فيما ستجرى التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة خطأ تقنى بالسيارة أم خطأ بشرى فى توجيهها.
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