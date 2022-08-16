«إذا رأيتمونى فابكوا».. «حجارة الجوع» بأوروبا تكشف رسائل عمرها مئات السنين

جدة - نرمين السيد - تسبب انخفاض هطول الأمطار ودرجات الحرارة المرتفعة لفترات ممتدة لفترات فى حدوث جفاف يؤثر على العديد من البلدان الأوروبية، كما تسبب ذلك فى انخفاض مستوى عدد من الأنهار وكشف عن تحذير شديد ممن عاشوا هناك منذ عصور مضت بشأن فترات الشقاء.





حيث كشف ذلك عن ما يسمى "بحجارة الجوع"، وهى صخور فى مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية.

ونُقشت عليها رسائل تركها الناس فى العصور السابقة عن الكوارث التى سببها نقص المياه، فى تذكير صارخ بالصعوبات التى واجهوها خلال فترات الجفاف السابقة.

وتعود هذه النقوش إلى عقود سابقة، كما يعود تاريخ أقدم نقش عُثر عليه فىحوض نهر إلبه إلى عام 1616، وهو مكتوب باللغة الألمانية.

ويقول النص المكتوب على الحجر: "إذا رأيتمونى، فابكوا".

ويعتبر حجر الجوع هذه هو الأبرزبشكل خاص لأنه يحتوى أيضًا على تواريخ الجفاف الشديد على سطحه.

وهناك نقش على أحد الصخور الأخرى يقول: "ستزدهر الحياة مرة أخرى بمجرد اختفاء هذا الحجر"، بحسب "BBC عربى"

ويقول نقش آخر: "الشخص الذى رآنى ذات مرة، بكى، ومن يرانى الآن سيبكى".

ويقول ثالث: إذا رأيت هذا الحجر مرة أخرى، فسوف تبكى، هكذا كانت المياه ضحلة فى عام 1417".

وكان يعرف فى الماضى أنه إذا وصلت الأنهار إلى هذه المستويات المنخفضة، فهذا يعنى الفقر والمعاناة لكثير من الناس".

وتسبب الجفاف فى تدمير المحاصيل، كما أدى إلى قطع الممرات المائية التى تنقل من خلالها المواد الغذائية والإمدادات من جميع الأنواع الخصبة على طول ضفاف النهر لإنتاج الغذاء.