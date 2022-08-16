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جدة - نرمين السيد - وكان تليجرام قد قدم الآونة الاخيرة ميزة ردود الفعل والرموز التعبيرية والرسوم المتحركة والملصقات على المحادثات فى الصفحات والمجموعات، كما قدمت منصة واتساب هى الأخرى هذه الميزة على المحادثات والمجموعات الفردية.
وأتاحت تليجرام أيضًا خدمتها المدفوعة Telegram Premium داخل التطبيق، وتحتوى هذه الخدمة على الكثير من الملصقات والرموز التعبيرية غير المتوفرة فى الإصدار المجانى، وتعمل تليجرام حاليصا على تقديم العديد من الرموز الجديدة.
وأثارت هذه الرموز الجديدة إعجاب الكثير من مستخدمى التطبيق، بعد أن نشرت الشركة حزمة من الرموز عبر الإنترنت، مما زاد من عدد المشتركين فى الخدمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث جديد.. تليجرام يطرح رموزا تعبيرية متحركة (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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