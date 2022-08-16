عبر كويكبات المجموعة الشمسية.. دراسة تفجر مفاجأة حول تكوين المياه على الأرض

جدة - نرمين السيد - توصل علماء بعد تحليل عينات نادرة جُمعت فى مهمة فضائية يابانية استمرت 6 سنوات، إلى أن هناك كميات من المياه قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات من أقاصى المجموعة الشمسية.





ويفحص باحثون مواد أعيدت إلى الأرض عام 2020 من الكويكب ريوجو، وذلك لتسليط الضوء على أصول الحياة وتكوين الكون.

وجُمع 5.4 غرامات من الصخور والغبار بواسطة مسبار فضاء يابانى يُدعى "هايابوسا 2"، هبط على الجسم السماوى وأطلق "مصادمًا" على سطحه.

وبدأ نشر الدراسات حول هذه المواد، وفى يونيو أوضح الباحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز الأساسية للحياة على الأرض، كالأحماض الأمينية، ربما تكون تشكلت فى الفضاء، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأشار علماء إلى أن عينات ريوجو يمكن أن تعطى أدلة على لغز كيفية ظهور المحيطات على الأرض قبل مليارات السنين، وذلك عبر دراسة جديدة نُشرت نتائجها فى مجلة "نيتشر أسترونومى".

ولفتت الدراسة التى أجراها علماء من اليابان ودول أخرى ونُشرت الإثنين، إلى أن الكويكبات من النوع سى المتطايرة والغنية بالمواد العضوية ربما كانت أحد المصادر الرئيسية لمياه الأرض.

وقالت الدراسة إن توصيل المواد المتطايرة "أى المواد العضوية والماء" إلى الأرض ما يزال موضوع نقاش كبير.

لكن المواد العضوية الموجودة فى جسيمات ريوجو المحددة فى هذه الدراسة، ربما تمثل أحد المصادر المهمة للمواد المتطايرة.

وافترض العلماء أن مثل هذه المواد ربما يكون له أصل خارج المجموعة الشمسية، لكنهم قالوا إن من غير المرجح أن تكون المصدر الوحيد للمواد المتطايرة التى وصلت إلى الأرض فى بداية تكوينها.