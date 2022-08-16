8 خطوات ضرورية للوقاية من الماس الكهربائى

جدة - نرمين السيد - الماس الكهربائى

وينتج عن زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية، التعرض لحدوث ماس كهربائى.

ويهدد حدوث الماس الكهربائى حياة المواطنين، لذا يجب اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على السلامة العامة للأفراد.

نصيحة للمؤسسات

ويجب على المؤسسات وخصوصا خلال فترة الصيف عمل صيانة لجميع الأسلاك الكهربائية من حين والآخر، وخصوصا الخطوط الخاصة بالتكييف أو مولدات الكهرباء للتأكد بأن جميع الأسلاك معزولة عن بعضها.

ومن بين النصائح الواجب اتباعها عند التعرض لـ ماس كهربائى:

التعامل مع الماس الكهربائى

-الإسراع بقطع التيار الكهربائى من خلال لوحة المفاتيح.

-عدم استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء موصل جيد للكهرباء، ويؤدى إلى توسيع دائرة التيار.

-الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من البشر واستدعاء رجال الإطفاء بالاتصال بـ 121.

-استخدام الملابس أو البطانية الثقيلة فى حالة وجود نار صغيرة.

ولكن هناك عدد من النصائح الواجب اتباعها لتجنب التعرض للماس الكهربائى، منها:

الوقاية من الماس الكهربائى

-تجنب توصيل أجهزة عدة على نفس المصدر الكهربائى.

-عدم لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية بأيدى مبتلة.

-فصل التيار الكهربائى عند إجراء أعمال الصيانة.

-مراجعة قوة الأحمال الكهربائية للأسلاك والكابلات.

-عدم ترك الأجهزة الكهربائية فى وضع تشغيل لمدة طويلة.

-تجنب نزع "الفيشة" بعنف من المقبس.

-استخدام الوصلات الخارجية المتعددة وكذلك غير المباشرة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

-تجنب وضع الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو فى طريق المارة.