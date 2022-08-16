روسيا تعتزم إطلاق صاروخ يعمل بالوقود البيئى الخريف المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام مركز استثمار منشآت البنية التحتية الفضائية فى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، روسلان محمد جانوف على هامش منتدى "الجيش - 2022 " العسكرى التقنى " سيطلق الصاروخ إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية للاتصالات من طراز (جونيتس - إم) والقمر الصناعى التجريبى من طراز (سكيث - دى)".

وأوضح جانوف أن "سويوز - 2.1 بى" سيصبح أول صاروخ فى العالم يستخدم الوقود البيئى، موضحا أن القمر الصناعى "سكيث – دى" هو أول قمر صناعى سيطلق فى إطار برنامج "سفيرا" الفيدرالى الذى سيضمن وصول الإنترنت الفضائى عريض النطاق، وأن الاختبارات الأخيرة ستجرى عند تحضير صاروخ (سويوز) للإطلاق إلى مدار الأرض فى الخريف المقبل "