خطورة تجاهل تحديث هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - ويعتقد عدد من مستخدمى الهواتف الذكية أن تحميل آخر تحديث للهاتف، يستنفد طاقة البطارية وأنها مجرد تحديثات غير مهمة.

ولكن حذر الخبراء من تلك العادة حتى لا ينتج عنها مشكلات بالغة فى الهواتف وخصوصا لدى مستخدمى أيفون.

وتحرص شركة أيفون على طرح تحديثات جديدة كل عام، تحتوى على على إصلاحات الأخطاء العادية والتقنية أو تصحيحات الأمان التى تساعد المستخدمين فى حمايتهم من الاختراق.

وعند عدم تحميل آخر تحديث لدى هواتف أيفون، يبدأ المستخدم يواجه الكثير من الأخطاء ومشكلات الأداء والاختراقات.

ويجب على المستخدم قبل تنزيله أو تثبيته التحقق من احتواء الهاتف على بطارية كافية وإذا كان شحن البطارية قليلا، سيتم إخطاره بالتوصيل بمصدر طاقة.