هدية غريبة.. أسرة نيوزيلندية تتورط بعد شراء حقائب من مزاد

جدة - نرمين السيد - وتفاجأت العائلة بهدية غريبة فى الحقائب التى اشترتها من أحد المزادات، تسببت فى تورطهم.
وصُدمت العائلة عند فتح الحقائب؛ ووجدت فيها رفات جثة بشرية، وبعدها تواصلت الأسرة مع الشرطة حتى تباشر التحقيقات وتكتشف ملابسات الرفات.
وقبل وصول الشرطة تفاجأ الجيران بخروج رائحة كريهة من منزل الأسرة النيوزيلندية.
وتواصل الشرطة عملها من خلال اللجوء إلى تشريح الرفات حتى يسهل ذلك من التوصل إلى هوية المتوفى، ويبدو أن الجريمة مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
وصرح أحد الجيران لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "أشعر بالأسف تجاه العائلة فلا علاقة لهم بالحادثة، يجب على الجانى الاعتراف، إنه أمر مروع".
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