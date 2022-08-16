ياسمين الخطيب والنساء أخطر من البنادق.. إطلالات جديدة للتريند (صور)

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جدة - نرمين السيد - ياسمين الخطيب
وتصدر اسم ياسمين الخطيب مؤشرات بحث جوجل بعد صورها الأخيرة التى نشرتها أثناء قضاء العطلة الصيفية بالساحل الشمالى.
ونشرت ياسمين الخطيب، أمس، صورها بالمايوه الأزرق عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وعلقت عليها وقالت: "فى الساحل الشرير .. النساء أخطر من البنادق".
مايوه ياسمين الخطيب
وتداولت صورتها بالمايوه عبر السوشيال ميديا، حتى تصدرت التريند، كما شاركت متابعيها أيضا خلال الساعات الماضية بصور لها حيث كانت مرتدية "set" منقوش بزهرة عباد الشمس ومكون من توب "هاف ستوماك" وتنورة طويلة.
الحب مثل غروب الشمس
وعلقت علقى صورها، قائلة: "الحب مثل غروب الشمس"، ونالت الصور إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين: "بعشقك يا ملكة"، "ايه الجمال ده"، "جميلة أوى".
إجازة ياسمين الخطيب الصيفية
وحرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها مختلف أوقاتها بإجازتها الصيفية أما البحر، ونشرت ياسمين الخطيب صورة جديدة لها خلال قصتها عبر "إنستجرام" بالمايوه الأزرق وأخرى لـ "الشابوه" المنقوش باسمها.
ياسمين الخطيب ولجنة التحكيم
وانضمت ياسمين الخطيب مؤخرا للجنة تحكيم مسابقة "ملكة جمال مصر لعام 2022" والتى عبرت عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة فى لجنة التحكيم، على الرغم من أنها قدمت قبل ذلك عدد من مسابقات الجمال كمذيعة، وكان آخرها Miss Egypt Universe وتمنت لجميع المتسابقات النجاح والتوفيق.
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