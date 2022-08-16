ببطارية كبيرة.. هاتف جديد من ريلمى بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Realme 9i 5G" بالعديد من المزايا التى تجعله ينافس غيره من الهواتف. ويأتى هاتف ريلمى الجديد بشاشة من نوع LCD وبقياس يبلغ 6.6 بوصة، بالإضافة إلى جودة عرض + FullHD. ويقترن الهاتف بذاكرة الوصول العشوائى رام و 64 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية أو 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام و 128 جيجا بايت للتخزين، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل بجانب كاميرا ماكرو، كما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل. ويضم "Realme 9i 5G" بطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تزود بشحن سريع بقوة 15 وات. ويطرح هاتف ريلمى الجديد "Realme 9i 5G" بسعر مميز حيث يبدأ من 126 دولارا أى حوالى 2400 جنيه مصرى.

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