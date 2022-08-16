إخراج الجثث.. طقوس غريبة لـ لم الشمل فى إندونيسيا (صور)

جدة - نرمين السيد - لم الشمل

ولجأ أفراد من إندونيسيا إلى لم شمل العائلة سواء من الأقارب المتوفيين أو الموجودين على قيد الحياة.

وحرص شعب توراجا فى منطقة جنوب سولاويزى الجبلية فى إندونيسيا، على الاهتمام بأحبائهم حتى بعد مرور فترة طويلة من الوفاة.

إخراج جثث الموتى

ويندفع هؤلاء الأفراد إلى نبش القبور وإخراج الموتى ووضع ملابسهم القديمة، وإلباسهم الجديدة للاستمتاع بأجواء لم الشمل.

ويبدأ هؤلاء بممارسة الطقوس الغريبة، من خلال التحدث معهم وقضاء وقت ممتع مع الجثث وإطعامهم، بالإضافة إلى إصلاح التوابيت أو استبدالها للحفاظ على الجثث ومنعها من التحلل السريع.

طقوس إندونيسيا

وتداولت صور لشخص يشعل سيجارة لجثة جده، وآخر ينظف وجه زوجته المتحللة، وأشارت الصحف إلى أن القرويين بإندونيسيا يحرصون على وضع هدايا ثمينة فى التوابيت.

ويعتقد سكان توراجا أنه إذا كانت روح أسلافهم غير سعيدة، يشير ذلك إلى أن حصاد الأرز سيئ فى العام التالى.