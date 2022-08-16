واتساب يوفر ميزة جديدة بشأن الصورة الرمزية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "WABetaInfo"، فى تقرير بأنه مع إطلاق الصور الرمزية، يريد تطبيق المراسلة تحسين واجهة المستخدم الإجمالية.

ويشير التقرير إلى أن التطبيق المملوك لشركة "ميتا" سيطرح قريبًا ميزة الأفاتار لمستخدمى "أندرويد" و"iOS" وسطح المكتب فى جميع أنحاء العالم.

ميزة واتساب الجديدة متاحة بالفعل لـ "WhatsApp beta" لنظام "أندرويد" و"iOS" وأجهزة سطح المكتب، مما يشير إلى أن الإصدار الرسمى على وشك الانطلاق.

ما هى ميزة WhatsApp Avatar؟

وفقًا للتقرير، يعمل واتساب حاليًا على ميزة تسمى صورة الملف الشخصى الرمزية والتى ستتيح للمستخدمين تعيين صورة شخصية مخصصة كصورة ملفهم الشخصى. ومع ذلك، فإن الميزة قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة فى التحديث المستقبلى لـ WhatsApp beta لنظام "أندرويد" و"iOS" وسطح المكتب.

وشاركت بوابة معلومات واتساب أيضًا بعض لقطات الشاشة للميزة من "WhatsApp beta" لنظام "أندرويد"، وأظهر التقرير أيضًا كيف سيتمكن المستخدمون من تخصيص صورة رمزية وتحديدها واختيار لون الخلفية وإنشاء صورة رمزية كصورة للملف الشخصى.

تاريخ إصدار صورة الملف الشخصى على Whatsapp avatar

كما ورد، يمكن الوصول إلى الميزة بالفعل على كل من إصدارات "iOS" وDesktop Beta من واتساب.

ولم يكشف واتساب حتى الآن عن أى تفاصيل محددة حول الميزة، بما فى ذلك إطلاقها أو تاريخ إصدارها.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة فى المراحل الأولى من التطوير حاليًا وقد تستغرق بعض الوقت لتكون متاحة لجميع المستخدمين.

ميزات واتساب

أصدر واتساب مؤخرًا تحديثًا لمستخدمى الإصدار التجريبى الذى يوفر ميزة رد فعل الحالة التى كانت التقارير تتحدث عنها لفترة طويلة، ويمكن للمستخدمين باستخدام هذه الميزة، الرد على حالة واتساب باستخدام ثمانية رموز تعبيرية.

لم تكشف الشركة عن أى تفاصيل حول موعد إطلاق ميزة رد فعل الحالة، ولكن نظرًا لأنها فى الإصدار التجريبى، نتوقع إطلاقًا مستقرًا قريبًا.