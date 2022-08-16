تقارير: آبل تخطط للتوسع فى الإعلانات على تطبيقات آيفون

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن آبل بدات فى اختبار إضافة الإعلانات فى تطبيق الخرائط، والتى تعمل على عرض المقترحات للمطاعم أو المتاجر أو الأنشطة التجارية المختلفة.
واتبعت آبل الاستراتيجية ذاتها فى دعم مطورى التطبيقات للإعلان عن التطبيقات الخاصة بهم فى متجر التطبيقات، ومن المقرر أن تعمل شركة آبل على إضافة المادة الإعلانية بالطريقة ذاتها فى تطبيق الخرائط، لذا سيكون على الشركات المعلنة الدفع للظهور فى أعلى نتائج البحث عن إدخال مصطلحات محددة فى شريط البحث فى الخرائط.
وستعمل آبل على إضافة الإعلانات فى تطبيقات الكتب، ومن المتوقع أن يدفع المعلنون لإظهار المحتوى الخاص بهم فى أعلى نتائج البحث.
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